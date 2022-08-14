Зухвала відповідь росіянина

Перша ракетка світу покинула турнір у Канаді. Хоча на старті 1/16 фіналу даніїл мєдвєдєв взяв першу партію у зустрічі з Ніком Кірьосом – 7:6, повідомляє 24 канал.

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У двох наступних партіях австралійський тенісист віддав супернику шість геймів, зрівняв рахунок за сетами та повів у рахунку – 4:6 та 2:6.

Кірьос попрямував в 1/8 фіналу у Мореалі, де 15 серпня зіграє проти іспанця Алехандро Давідовіча Фокіна.

Після програшу настрій у російського тенісиста був не найкращим. Коли той прямував у підтрибунному приміщенні один із фанатів назвав мєдвєдєва лузером. даніїл почув образу у свою сторону та повернувся до уболівальника, щоб розібратись із хлопцем.

До бійки справа не дійшла, адже поруч були правоохоронні органи. мєдвєдєв відповів хлопцю, щоб той включив мізки та пішов.

Відео словесної перепалки фаната з мєдвєдєвим

Раніше мєдвєдєв прибрав зі свого інстаграму російський прапор. Після чого заявив, що засмучений тим, що відбувається в Україні, але не засудив агресію своє рідної країни.