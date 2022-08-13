Прикра травма після повернення на корт

35-річний тенісист не зміг дограти матч 1/8 фіналу турніру у Монреалі. Суперником Гаеля Монфіса був британець Джек Дрейпер, повідомляє 24 канал.

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Перший сет минув не за планом чоловіка Еліни Світоліної, який взяв лише два гейми з восьми. У підсумку – 2:6 на користь Дрейпера.

Далі на тенісному корті була справжня трагедія для француза. В одному з розіграшів другої партії Монфіс невдало поставив ногу та впав на корт. Монфіс отримав травму стопи правої ноги. Дрейпер допоміг Гаелю підійнятись, але покидав корт француз на без сторонньої допомоги, але накульгуючи.

Монфіс знявся з матчу після 0:2 на користь суперника у другому сеті.

Монфіс отримав травму: дивіться відео

Французький тенісист прокоментував травму у своєму твітері та заявив, що спробує якомога швидше повернутись на корт навіть після невтішного першого медичного огляду. Монфіс хоче полетіти у Європу, де матиме консультацію з лікарями.

Цікаво. Гаель Монфіс залишається першою ракеткою Франції, посідаючи 20-те місце у рейтингу ATP. У поточному сезоні здобув один трофей, здобув 12 перемог та зазнав 6 поразок. У цьому сезоні заробив майже 650 тисяч доларів призових.

Нагадаємо, що Світоліна через вагітність призупинила тенісну кар'єру. У жовтні у спортивної родини народиться дівчинка.