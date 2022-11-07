Відчуй себе українцем: УЄФА випустив ролик на тему економії електроенергії – відео
Джерело:Європейська комісія
Головний футбольний орган Європи не залишився поза сучасних трендів. Союз агітує фанатів використовувати менше світла та енергії.
Весь світ поступово переходить на економію електроенергії задля збереження природи та фінансів. Не в останню чергу це викликано і санкціями проти Росії.
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Ця терористична країна є одним з найбільших виробників та експортерів електроенергії у світі, але при цьому дозволила собі розв'язати криваву війну в Україні. Саме через це європейці поступово відмовляються від співпраці з терористами та починають економити енергію.
Доєднався до такої кампанії і головний футбольний орган Старого Світу УЄФА. Разом з Європейською комісією союз випустив футбольний відеоролик, у якому фанати заохочують людей зменшити споживання електрики.
"Стань фаном економії електроенергії":
Проблема з електроенергією особливо гостро постала в останні місяці і перед українцями. Окупанти постійно обстрілюють енергетичну інфраструктуру України, через що у багатьох містах почались систематичні вимикання світла.
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УЄФА проти Росії
До слова, УЄФА вже давно наклала санкції на Росію у футбольній сфері. Ще з березня клуби з терористичної країни відсторонені від єврокубків та не допущені на цей сезон.
Ба більше, дісталось і місцевій збірній. Команда Валерія Карпіна не допущена до плей-офф чемпіонату світу-2022, а також не візьме участь у відборі на Євро-2024.