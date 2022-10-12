Через війну проти України російський спорт відмежовують від різних змагань. Стосується це і футболу, де УЄФА відсторонила клуби та збірні Росії від турнірів під своєю егідою.

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При цьому участь продовжують брати представники Білорусі. Ця країна прямо не вступала у війну проти України, але надала свою територію російським фашистам для запуска ракет по мирним містам.

Президент УЄФА Александр Чеферін висловився про можливе відсторонення клубів та збірних Білорусі. Він вважає, що у цьому немає сенсу.

Це трохи популізм – вимагати усунути всіх. Наразі ми не бачимо причин для цього. Якщо щось зміниться, ми обов'язково відреагуємо. Політики мають поважати наші повноваження щодо ухвалення рішень. Ми їм не розповідаємо, що вони повинні робити,

– заявив словенець.

Білорусь стала аутсайдером європейського футболу

Нагадаємо, що білоруські команди не мають права проводити домашні матчі на території своєї країни. Ба більше, навіть на номінально домашніх поєдинках білоруси грають за порожніх трибун.

Цікаво, що в офіційних матчах збірна Білорусі не виграє вже більше півтора року. Остання перемога сталась над естонцями 27 березня 2021 року у кваліфікації на ЧС-2022.

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З того часу білоруси програли 10 з 13-ти офіційних поєдинків, тричі зігравши внічию. Через це національна команда зайняла останнє місце у своїй групі дивізіону С Ліги націй і може вилетіти у найгіршу лігу.