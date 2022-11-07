Весь світ поступово переходить на економію електроенергії задля збереження природи та фінансів. Не в останню чергу це викликано і санкціями проти Росії.

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Ця терористична країна є одним з найбільших виробників та експортерів електроенергії у світі, але при цьому дозволила собі розв'язати криваву війну в Україні. Саме через це європейці поступово відмовляються від співпраці з терористами та починають економити енергію.

Доєднався до такої кампанії і головний футбольний орган Старого Світу УЄФА. Разом з Європейською комісією союз випустив футбольний відеоролик, у якому фанати заохочують людей зменшити споживання електрики.

"Стань фаном економії електроенергії":

Проблема з електроенергією особливо гостро постала в останні місяці і перед українцями. Окупанти постійно обстрілюють енергетичну інфраструктуру України, через що у багатьох містах почались систематичні вимикання світла.

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УЄФА проти Росії

До слова, УЄФА вже давно наклала санкції на Росію у футбольній сфері. Ще з березня клуби з терористичної країни відсторонені від єврокубків та не допущені на цей сезон.

Ба більше, дісталось і місцевій збірній. Команда Валерія Карпіна не допущена до плей-офф чемпіонату світу-2022, а також не візьме участь у відборі на Євро-2024.