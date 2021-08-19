Як Джошуа нокаутує Усика: розповідає балакливий Девід Хей

Олександр Усик після того, як підкорив першу важку вагу, спробує стати чемпіоном світу у важкому дивізіоні. Для цього українцю слід здолати чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа.

Хей: Не можу уявити реальність, в якій Джошуа програє Усику

Шанси Усика перемогти Джошуа скептично оцінив колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей. Перш за все, Хея не вразили виступити Усика у важкій вазі.

До слова Промоутер Красюк розповів про переваги Усика над Джошуа

Українець провів 2 поєдинки, здолавши Чазза Візерспуна та Дерека Чісору. Слід зазначити, що Хей – промоутер Чісори.

"Якби Усик був майбутнім важкого дивізіону, то він повинен був хоча б нокаутувати Дерека Чісору або перемогти з великою перевагою. Він цього не зробив. Він не зміг утримати більш важку людину подалі від себе. У нього не було вогняної потужності", – сказав Хей.

За словами британця, Джошуа нокаутує Усика лівим джебом.

Я просто не бачу варіанту, при якому у Джошуа можуть виникнути якісь проблеми. Точно скажу, який це буде удар – джеб, права рука, а потім знову прямий джеб. Він нокаутує Усика джебом,

– вважає Девід.

За словами Хея, навички не допоможуть Усику здолати Джошуа, адже в українця буцімто немає сильного удару.

"Можна бути скільки завгодно швидким, але швидкість не турбує здорованя. Сила і швидкість Усика не хвилювали Чісору. Щоб перемогти великих хлопців, монстрів у важкій вазі, потрібно мати великий удар, щоб заслужити їхню повагу, утримати їх", – зазначив боксер.

Хей додав, що не може уявити реальність, в якій Джошуа програє бій Усику. Також, за словами Девіда, після перемоги над Усиком Джошуа зможе зустрітися з Тайсоном Ф'юрі.

"Джошуа зробить таку ж заяву, як Тайсон Ф'юрі в бою проти Деонтея Уайлдера. Як тільки Ентоні переможе Усика, це відкриє дорогу до бою за звання абсолютного чемпіона. Але, звичайно ж, Ф'юрі повинен ще залагодити свої справи з Уайлдером. Для них буде тільки один бій", – резюмував британець.