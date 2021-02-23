Як Денис Берінчик готується до чемпіонського бою: відео

Інтернаціональний чемпіон за версією WBO Денис Берінчик готується до свого майбутнього поєдинку. Він захищатиме титул в поєдинку з Чемпіоном WBO Latino Хосе Санчесом з Чилі.
Зараз Денис готується в залі боксу "КБ-75" у Кривому розі під керівництвом Єгора Голуба.
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Серед спаринг-партнерів – боксери Top Boxing Generation Влад Мельник та Назрі Рагімов.
Відео тренування Берінчика
- Бій Берінчик – Санчес відбудеться 21 березня в ТРЦ "Термінал" (Бровари).
- Наразі Денис посідає третю сходинку серед кращих легковаговиків світу за версією WBO та є шостим номером рейтингу IBF.
- На його рахунку 14 перемог, 8 з яких нокаутом, 2 титули – WBO Oriental та WBO International.
- У попередньому поєдинку 8 жовтня 2020 року переміг румунського боксера Віорела Сіміона (22-4-0, 9 КО) технічним нокаутом у восьмому раунді.
- Його нинішньому супернику Хосе Санчесу 36 років. Живе та тренується в Чилі. На професійному ринзі Санчес провів 19 боїв, одержав 18 перемог, 7 з яких дострокові, входить до топ-15 рейтингу WBO. Боксує в стійці правші. Має прізвисько "Pato Lucas" (іспанська версія імені популярного анімаційного персонажа Даффі Дака).
- Хосе володіє титулом WBO Latino, який здобув у лютому минулого року, перемігши досвідченого аргентинця Хав'єра Хосе Клаверо (27-6-0, 5 КО) за очками. Свого часу був Чемпіоном Чилі.