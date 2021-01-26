Український боксер Денис Берінчик у 2018 році втратив новонародженого сина Тимура. У Дениса та його дружини Ліани з'явився син 16 червня 2018 року, але помер через 14 днів.

Джерело: INTERSPORT Україна

32-річний срібний призер Олімпіади-2012 вперше розповів про причини смерті сина.

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За словами Берінчика, його дружині зробили кесарів розтин на шостому місяці вагітності. Дитину підключили до апарату штучного дихання.

Як ми скажемо – на все воля божа. Але коли ось є наші лікарі, які не дуже сильно освічені, ми знаємо як вони вчилися. Є момент похибки в докторській ситуації – вкололи щось, викликали передчасні пологи, сказали, що потрібно зберегти плід, порахували свої терміни, але на шестимісячному етапі зробили кесарів... Занадто був маленьким, підключили до апарату штучного дихання, склалися обставини…,

– розповів Берінчик.

Денис розповів, що встиг хрестити Тимура, однак хлопчик помер.

"Через два тижні хрестили – ангел пішов. Важко з такими моментами жити", – резюмував боксер.

Зауважимо, що в Берінчика та його дружини Ліани є донька Мадіна, яка народилася у подружжя у 2016 році. Денис у шлюбі з Ліаною Фищук з 2016 року.