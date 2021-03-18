Ідеальна атака з двох передач: як Челсі вдруге у матчі шокував Атлетіко у ЛЧ – відео

Джерело:24 канал
Лондонське Челсі 17 березня провів матч-відповідь проти Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Команда Томаса Тухеля здобула заслужену перемогу.
У першій зустрічі Челсі мінімально здолав Атлетіко у Мадриді. У домашньому поєдинку "аристократи" знову святкували успіх, але вже з більш впевненим рахунком.
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Щоправда, другий гол "пенсіонери" забили аж у доданий арбітром до матчу час. Челсі вдалась стрімка контратака, яка була організована лише у дві передачі.
Пулішич з власного штрафного протягнув м'яч до воріт суперника. Він не зіграв егоїстично, а віддав передачу на вільного Емерсона, який ударом у дальній кут володінь "матрацників" подвоїв перевагу. Цікаво, що футболіст лише перед цим вийшов на заміну.
Цікаво, що перше взяття воріт мадридців також було після швидкої контратаки футболістів Челсі. У підсумку – 2:0 перемога команди Томаса Тухеля та вихід в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Свого суперника лондонці дізнаються після жеребкування, яке відбудеться вже у п'ятницю, 19 березня.
Відео другого голу Челсі