Як Бензема ударом у падінні шокував Челсі та наздогнав рекорд легенди Реала: відео

Реал 27 квітня вдома приймав Челсі у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Карім Бензема зрівняв рахунок у зустрічі.

Рятівник "старої школи" Реала

Першими рахунок у Мадриді відкрили футболісти Челсі. Пулішич майстерно обіграв Куртуа та потужним ударом прошив сітку воріт.

Як це було Реал і Челсі розписали результативну нічию у півфіналі Ліги чемпіонів: відео

У середині першого тайму господарі зрівняли цифри на табло. Тягнути "Королівський клуб" у фінал Ліги чемпіонів взявся Бензема. Після подачі зі штрафного футболісти Реала двічі виграли верхову боротьбу, м'яч опинився у ногах Каріма, який у падінні впритул вгатив його під поперечину – 1:1.

Для французького нападника цей гол став 28-м у 40 поєдинках в усіх турнірах цього сезону. У Лізі чемпіонів Бензема наколотив 6 м'ячів.

Форварду вдалось наздогнати за кількістю м'ячів у цьому турнірі колишнього форварда іспанського клубу Рауля. У 33-річного Бензема тепер в активі 71 гол, як і у Рауля. Більше у Лізі чемпіонів забивали лише Кріштіану Роналду (134), Ліонель Мессі (120) і Роберт Левандовський (73).

Його результативний постріл поставив крапку у зустрічі. Перший півфінальний матч між Реалом та Челсі завершився нічиєю. Все вирішуватиметься 5 травня у Лондоні.

Відео голу Бензема