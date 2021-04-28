Спаситель "старой школы" Реала

Первыми счет в Мадриде открыли футболисты Челси. Пулишич мастерски обыграл Куртуа и мощным ударом прошил сетку ворот.

Как это было Реал и Челси расписали результативную ничью в полуфинале Лиги чемпионов: видео

В середине первого тайма хозяева сравняли цифры на табло. Тянуть "Королевский клуб" в финал Лиги чемпионов взялся Бензема. После подачи со штрафного футболисты Реала дважды выиграли верховую борьбу, мяч оказался в ногах Карима, который в падении в упор вколотил его под перекладину – 1:1.

Для французского нападающего этот гол стал 28-м в 40 поединках во всех турнирах этого сезона. В Лиге чемпионов Бензема наколотил 6 мячей.

Форварду удалось догнать по количеству мячей в этом турнире бывшего форварда испанского клуба Рауля. У 33-летнего Бензема теперь в активе 71 гол, как и у Рауля. Больше в Лиге чемпионов забивали лишь Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовский (73).

Его результативный выстрел поставил точку во встрече. Первый полуфинальный матч между Реалом и Челси завершился ничьей. Все будет решаться 5 мая в Лондоне.

Видео гола Бензема