Як Беллінгем гарматним ударом забив МанСіті та встановив рекорд Боруссії: відео

Дортмундська Боруссія 14 квітня зіграла матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти МанСіті. Джуд Беллінгем відкрив рахунок у зустрічі.

Рекорд після дебютного голу

17-річний півзахисник "джмелів" Джуд Беллінгем на 15-й хвилині матчу розмочив нулі на табло. Футболіст Боруссії потужним пострілом з меж штрафного влучив прямо у дев'ятку воріт. Це був дебютний гол англійського легіонера Боруссії у цьому турнірі.

Як це було Манчестер Сіті у драматичній грі здолав Боруссію та вийшов в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: відео

Ще у першій грі проти Манчестер Сіті Беллінгем відзначився голом, але його взяття воріт скасував арбітр. Як виявилось згодом, що рефері помилково скасував результативний постріл футболіста. Вже у другій зустрічі все було за правилами та без помилок судді.

До німці 17-річний футболіст вже зіграв 39 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі.

Джуд забив свій гол, коли йому виповнилось 17 років і 289 днів. Англієць став наймолодшим футболістом, який забивав за Боруссію з Дортмунда у Лізі чемпіонів.

Також діамант "джмелів" став другим наймолодшим гравцем, який забив гол у плей-офф Ліги чемпіонів. Першу сходинку посідає колишній гравець Барселони Боян Кркіч. Він віці 17 років і 217 днів вперше відзначився у воротах німецького Шальке у квітні 2008 року.

Також Беллінгем зайняв друге місце серед наймолодших гравців, які відіграли 10 поєдинків у Лізі чемпіонів до того, як їм виповнилося 18 років. Першим є Юрі Тілеманс, який зараз виступає за англійський Лестер (забив у 2014 році).

До слова, Боруссії не вдалось дотиснути команду Пепа Гвардіоли. Натомість "містяни" забили у ворота дортмундців двічі та завершили матч перемогою 1:2. За сумою двох зустрічей саме МанСіті вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.

Відео голу Беллінгема у ворота МанСіті