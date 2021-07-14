Конкурентка за бортом: як Бех-Романчук розірвала Діамантову лігу перед Олімпіадою – відео

Марина Бех-Романчук перемогла на останньому етапі Діамантової ліги у Гейтсхеді. Українська стрибунка у довжину перевершила німкеню Малайку Міхамбо.

Головна суперниця за "золото" Олімпіади за спиною

Марина Бех-Романчук була єдиною серед українок на турнірі у Великій Британії. Але і цього вистачило для того, щоб скарбничка України поповнилась "золотом".

До теми Українка Бех-Романчук вперше в сезоні виграла "золото" на етапі Діамантової ліги

25-річна стрибунка у довжину у п'ятому стрибку продемонструвала відстань 6.77 метра – найкращий результат серед усіх учасниць, який вивів її у фінал змагань. Також боротьбу за золоту нагороду продовжили німкеня Міхамбо та представниця Іспанії Фатіма Діаме.

Міхамбо показала у фіналі 6.65 метра. Але Марині вдалось покращити показник своїм стрибком – 6.67 метра. Бех-Романчук виграла змагання та показала найкращий стрибок вечора. Це "золото" стало першим на Діамантовій лізі для Марини у цьому сезоні.

Відео зі змагань легкоатлетка виклала у своєму інстаграмі. Цей старт став останнім перед Олімпіадою-2020 у Токіо. Тепер залишилось внести останні корективи у свою підготовку та форму напередодні найбільш важливих змагань у житті кожного спортсмена.

Відео стрибка Бех-Романчук