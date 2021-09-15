Як арбітр матчу Динамо – Бенфіка вилучив з поля Гармаша, але потім передумав: відео курйозу

Головний арбітр матчу першого туру Ліги чемпіонів між Динамо і Бенфікою Ентоні Тейлор допустив безглузду помилку. Британський рефері показав червону картку півзахисникові киян Денису Гармашу, але після паузи скасував видалення.

На 82-й хвилині зустрічі український футболіст опинився на газоні після єдиноборства з захисником португальців Ніколасом Отаменді, але суддя ніяк не відреагував на цей момент. Гравець столичного клубу завівся, тут же пішов в небезпечний стик і отримав за це жовту картку.

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Тейлор, недовго думаючи, показав Гармашу жовту, а потім і червону картку, оскільки подумав, що вже карав українця "гірчичником". Після розмови з півзахисником Динамо і капітаном киян Сергієм Сидорчук рефері визнав свою помилку і залишив нашого співвітчизника на полі.

Динамо – Бенфіка: коротко про матч

Гра минула за переваги гостей із Лісабона, проте кияни вистояли та зуміли зберегти нічию. Навіть попри те, що Шапаренко забив гол наприкінці гри, проте ВАР у тому епізоді визначив офсайд.

У підсумку, команди поділили по одному очку в Києві. Наступний матч у Лізі чемпіонів команда Мірчу Луческу зіграє проти Баварії 29 вересня, а Бенфіка в цей день прийматиме Барселону.

Відео курйозного вилучення Гармаша