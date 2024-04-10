Висока оцінка для Зінченка: англійські ЗМІ вражені грою українця в матчі проти Баварії

У вівторок, 9 квітня, відбувся перший поєдинок чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Арсеналом та Баварією. Гра закінчилась нічиєю (2:2).

"Каноніри" не зволікали та вже на 12-й хвилині відзначилися голом завдяки зусиллям Саки, проте згодом Баварія збільшила перевагу, забивши два м'ячі ще до початку перерви, один з яких – реалізуване пенальті Кейна. Вже у другому таймі гравці Арсеналу перехопили ініціативу та згодом Троссард зріаняв рахунок.

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Блискуча гра Зінченка

Український півзахисник вийшов на заміну у другому таймі, змінивши Ківьора. З його виходом на поле "каноніри" перехопили ініціативу та створювали небезпечні моменти біля воріт противника.

Британське видання опублікувало рейтинги гравців Арсеналу проти Баварії. Портал доволі високо оцінив гру Олександра Зінченка.

Багато хто вважав би за краще, щоб Такехіро Томіясу вийшов після перерви, але Зінченко показав свою цінність для команди. Українець приніс Арсеналу необхідну холоднокровність під час атакувальних дій і насправді був досить непоганим у захисті, коли виходив сам на сам з Сане,

– пише видання.

У Лізі чемпіонів-2023/2024 Зінченко зіграв 6 матчів за Арсенал.

Матч-відповідь Баварія – Арсенал відбудеться у Мюнхені 17 квітня о 22:00 за київським часом. За результатами поєдинку визначиться півфіналіст Ліги чемпіонів.

Нещодавно Зінченко відновився від травми, яку отримав під час гри з Ліверпулем. У сезоні-2023/2024 загалом він провів 32 матчі, забив 1 гол та відзначився 2 асистами.