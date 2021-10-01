Я знаю, як тебе побити, – Джошуа звернувся до Усика прямо на ринзі після бою
Джерело:ютуб-канал Matchroom Boxing
Ентоні Джошуа програв Олександру Усику на очах рідних уболівальників у Лондоні. З'явилось відео першої розмови боксерів на ринзі.
Джошуа: Ми зробимо це ще раз?
Ентоні Джошуа ще до оголошення результатів бою заговорив про реванш. Британський боксер вже знав, що програв Олександру Усику. Про це тепер вже колишній чемпіон заявив українцю прямо на ринзі.
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На офіційному ютуб-каналі промоутерської компанії Matchroom Boxing з'явилось відео першої розмови між боксерами після завершення бою. Олександр підійшов подякувати за поєдинок до Ентоні. Британець сидів у своєму куті та ще досі відходив від потужних ударів українця.
Джошуа скористався можливістю та натякнув Усику про реванш. У відповідь Олександр просто подякував супернику за спекотний та цікавий двобій.
Ми зробимо це ще раз? Тепер я знаю, як тебе побити. Дякую,
– сказав британський боксер.
Перша розмова Джошуа та Усика після бою: відео
- Усик ледь не добив Джошуа в останньому 12-му раунді. Українець потужної комбінацією ударів поклав суперника на канати. Лише фінальний гонг врятував британця від нокауту. Ентоні добряче дісталось, але й українець отримав не менше. Усик переміг за одноголосним рішенням суддів.
- Олександра та його команда згодні на реванш, але він повинен відбутись в Україні. Промоутер Едді Хірн спершу заявив, що такий варіант малоймовірний. Але згодом розповів, що кияни таки мають шанс побачити на власні очі другий бій між Усиком та Джошуа.