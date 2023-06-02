Я залишила всі сили, – Світоліна про надскладну перемогу над росіянкою на Ролан Гаррос

Еліна Світоліна продовжує свій шлях на Ролан Гаррос. Українка здолала вдруге за тиждень Анну Блінкову та прокоментувала гру, яка складалася дуже непросто.

Українська тенісистка залишилася дуже задоволена своєю перемогою. Адже протягом матчу було багато моментів, де все могло піти не переможним шляхом, але Еліна задяки характеру та жазі до перемоги буквально вигризала очки у суперниці.

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Усі сили залишила на корті

Перший сет з мого боку вийшов не дуже вдалим, я не дуже добре пересувалась, не грала у свій найкращий теніс. Але мені треба було продовжувати боротися, знайти свій гарний теніс. Після першого гейму у другому сеті я грала краще і краще, я справді намагалася боротися,

– зазначила українська тенісистка.

Еліна подякувала трибунам за шалену підтримку, яка не дозволяла їй зупинятися, коли було дуже складно. І, звісно ж, не оминула увагою останній гейм, у якому їй вдався неймовірний переможний удар.

"Останній гейм був фантастичним? Так, я просто вирішила залишити всі сили на корті. Я подавала на матч на цій половині корту проти вітру, це було трохи складно. Але в результаті я була дуже щаслива забити цей бекхенд по лінії, я виклалася на 100% на цьому ударі, тому дуже рада, що змогла взяти цей гейм на подачі", – підсумувала українка.

Той самий удар, який поставив крапку у грі: дивіться відео

Наступною суперницею Еліни Світоліної буде Дар'я Касаткіна. Матч відбудеться четвертого червня. Сподіваємося, що наша тенісистка доведе кількість перемог над росіянками за останні 2 тижні до чотирьох.