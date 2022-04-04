Я за те, щоб цих свиней різати по всім куточкам світу, – тренер Полісся про злочини окупантів

Тренер воротарів Полісся Рустам Худжамов прокоментував вбивства цивільного населення на Київщині. Він власними руками готовий нищити рашистів.

Худжамов: Різати без жалю, як худобу

Збройні сили України 2 квітня звільнили всю Київську область від окупантів. Весь світ побачив моторошні кадри з Бучі, де рашисти знущалися та катували мирне населення.

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Тренер Полісся назвав звірства окупантів геноцидом українців. Він назвав представників РФ біомасою.

Це саме те, що відбувається по всій країні, це те що творила біомаса, яка чомусь називає себе людьми…

Особисто я за те, щоб у нас в країні після війни була б створена організація на прикладі Моссаду. Щоб цих свиней різати по всім куточкам світу, включно з їх виб**дками та радіючим награбованому жінкам. Різати без жалю, як худобу, на очах у їх дітей,

– написав тренер.

Також він додав, що якщо ж така служба буде створена, то він буде співпрацювати з нею.

До своєї публікації Худжамов додав моторошні світлини з Київщини.

Що відомо про Моссад