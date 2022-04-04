Худжамов: Резать без сожаления, как скот

Вооруженные силы Украины 2 апреля освободили всю Киевскую область от кафиров. Весь мир увидел жуткие кадры из Бучи, где рашисты издевались и пытали мирное население.

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Тренер Полесья назвал зверства кафиров геноцидом украинцев. Он назвал представителей РФ биомассой.

Это именно то, что происходит по всей стране, это то, что творила биомасса, которая почему-то называет себя людьми. Лично я за то, чтобы у нас в стране после войны была создана организация на примере Моссада. Чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, включая их участки и радующимся награбленным женщинам. Резать без сожаления, как скот, на глазах у их детей,

– написал тренер.

Также он добавил, что если такая служба будет создана, то он будет сотрудничать с ней.

К своей публикации Худжамов добавил жуткие фото из Киевщины.

Что известно о Моссаде