Худжамов: Резать без сожаления, как скот
Вооруженные силы Украины 2 апреля освободили всю Киевскую область от кафиров. Весь мир увидел жуткие кадры из Бучи, где рашисты издевались и пытали мирное население.
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Тренер Полесья назвал зверства кафиров геноцидом украинцев. Он назвал представителей РФ биомассой.
Это именно то, что происходит по всей стране, это то, что творила биомасса, которая почему-то называет себя людьми. Лично я за то, чтобы у нас в стране после войны была создана организация на примере Моссада. Чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, включая их участки и радующимся награбленным женщинам. Резать без сожаления, как скот, на глазах у их детей,
– написал тренер.
Также он добавил, что если такая служба будет создана, то он будет сотрудничать с ней.
К своей публикации Худжамов добавил жуткие фото из Киевщины.
Что известно о Моссаде
- Это национальная разведывательная служба Израиля. В частности, искала нацистских военных преступников.
- В 1960 году в Аргентине был найден и тайно вывезен в Израиль Адольф Эйхман, который отвечал во время
- Вторую мировую войну за "окончательное решение еврейского вопроса" и непосредственно ответственный за уничтожение миллионов евреев.