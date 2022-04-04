Михайличенко потролив росіян

За словами ексгравця, його підтримав лише один російський спортсмен. Це – Ігор Скляров, який нині проживає в Чикаго.

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"Я багато спілкувався з багатьма гравцями, які грали в олімпійській, національній збірній, і в принципі дуже добре з ними спілкувалися. Але єдиний із росіян, хто мені зателефонував – це Ігор Скляров, який нині живе в Америці, Чикаго", – сказав Михайличенко.

Українець зазначив, що Скляров порівняв Росію з Північною Кореєю.

"Його дружина – відома гімнастка і вони працюють там давно, він у великому шоці. Після спілкування зі своїми одноклубниками, друзями з Росії, він потім казав, що це більше Північна Корея, ніж Росія", – розповів ексгравець Динамо.

Михайличенко наголосив, що для нього більше не існує колег із країни-агресора, оскільки їх не можна порівняти навіть із тваринами.

Для нього це дуже боляче. Вони, певно, розуміють, що зі мною спілкуватися не бажано. Не буду більше говорити ні імен, ні прізвищ, бо вони вже не мають їх. Прізвища та імена у людей, а у тварин – немає. Ой, тварини можуть образитися, що їх порівняли з росіянами,

– додав легендарний гравець.