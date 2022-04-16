Я так ненавиджу їх за все, що вони зробили з Україною, – Зінченко про злочини окупантів

Гравець Манчестер сіті та збірної України Олександр Зінченко розповів про свої емоції, коли побачив жахливі фото зі звільненої Київщини. Футболіст засуджує кожного росіянина, який підтримує війну.

Зінченку було важко підібрати слова, аби описати всі свої емоції після побаченого. Футболіст наголосив, що ці кадри шокували цілий світ.

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Це жахіття. Те, які речі вони робили, – шок для усього світу. Жахливі, страшні речі. Вони вбивали наших цивільних, наших дітей. Вони ґвалтували наших жінок та дівчат. Вони вбивали собак та навіть їли їх. Я навіть не знаю, як описати те, що я відчуваю до них,

– сказав Олександр.

Футболіст розповів, що відчуває до нелюдів, які вбивали мирних жителів в Україні. Гравець не розуміє більшість росіян, які підтримують свого президента.

Зінченко: Як така країна може функціонувати

"Я так ненавиджу їх за все, що вони зробили з українськими людьми та Україною. І я ненавиджу людей в Росії, які намагаються переконати інших, що це все – пропаганда. Це сором. Як вони можуть таке казати? Люди надсилали мені справжні фото, справжні факти. Тіла загиблих лежали на землі протягом 2 тижнів. Вони мусять відповісти за це.

Є люди по 50-60 років, які дивляться лише телебачення, яке бреше їм роками. Я бачив, як російських громадян питають, чи вони підтримують дії їхнього президента. Вони відповідають: "Так, звісно, ми на його боці". І коли їх запитують, як вони долатимуть санкції, ті відповідають, що перетерплять.

Як таких людей можна переконати? І як така країна може функціонувати? Я бачив цифри, що понад 70% росіян підтримують цю катастрофу. Це неймовірно. Я просто не розумію", – сказав футболіст.

На останок гравець наголосив, що українці та росіяни – не один народ. Ми відрізняємося своєю свободою, переконаний Зінченко.

Але в цьому і різниця між Україною та Росією. Оскільки я грав за кордоном, то чув, що багато людей думають, що ми по суті однакові з ними. Але це далеко не так, і тепер ви можете побачити різницю між нами. В Україні ми можемо вільно говорити, вільно думати, і так буде надалі, коли ми відбудуємо нашу країну,

– додав хавбек.