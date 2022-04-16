Зінченку було важко підібрати слова, аби описати всі свої емоції після побаченого. Футболіст наголосив, що ці кадри шокували цілий світ.

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Це жахіття. Те, які речі вони робили, – шок для усього світу. Жахливі, страшні речі. Вони вбивали наших цивільних, наших дітей. Вони ґвалтували наших жінок та дівчат. Вони вбивали собак та навіть їли їх. Я навіть не знаю, як описати те, що я відчуваю до них,

– сказав Олександр.

Футболіст розповів, що відчуває до нелюдів, які вбивали мирних жителів в Україні. Гравець не розуміє більшість росіян, які підтримують свого президента.

Зінченко: Як така країна може функціонувати

"Я так ненавиджу їх за все, що вони зробили з українськими людьми та Україною. І я ненавиджу людей в Росії, які намагаються переконати інших, що це все – пропаганда. Це сором. Як вони можуть таке казати? Люди надсилали мені справжні фото, справжні факти. Тіла загиблих лежали на землі протягом 2 тижнів. Вони мусять відповісти за це.

Є люди по 50-60 років, які дивляться лише телебачення, яке бреше їм роками. Я бачив, як російських громадян питають, чи вони підтримують дії їхнього президента. Вони відповідають: "Так, звісно, ми на його боці". І коли їх запитують, як вони долатимуть санкції, ті відповідають, що перетерплять.

Як таких людей можна переконати? І як така країна може функціонувати? Я бачив цифри, що понад 70% росіян підтримують цю катастрофу. Це неймовірно. Я просто не розумію", – сказав футболіст.

На останок гравець наголосив, що українці та росіяни – не один народ. Ми відрізняємося своєю свободою, переконаний Зінченко.

Але в цьому і різниця між Україною та Росією. Оскільки я грав за кордоном, то чув, що багато людей думають, що ми по суті однакові з ними. Але це далеко не так, і тепер ви можете побачити різницю між нами. В Україні ми можемо вільно говорити, вільно думати, і так буде надалі, коли ми відбудуємо нашу країну,

– додав хавбек.