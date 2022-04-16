Зинченко было тяжело подобрать слова, чтобы описать все свои эмоции после увиденного. Футболист подчеркнул, что эти кадры шокировали весь мир.

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Это ужас. То, какие вещи они делали – шок для всего мира. Ужасные, страшные вещи. Они убивали наших гражданских, наших детей. Они насиловали наших женщин и девушек. Они убивали собак и даже ели их. Я даже не знаю, как описать то, что я чувствую к ним,

– сказал Александр.

Футболист рассказал, что чувствует к извергам, которые убивали мирных жителей в Украине. Игрок не понимает большинство россиян, поддерживающих своего президента.

Зинченко: Как такая страна может функционировать

"Я так ненавижу их за все, что они сделали с украинскими людьми и Украиной. И я ненавижу людей в России, которые пытаются убедить других, что это все – пропаганда. Это стыд. Как они могут такое говорить? Люди присылали мне настоящие фото, настоящие факты Тела погибших лежали на земле в течение 2 недель, они должны ответить за это.

Есть люди по 50-60 лет, которые смотрят только телевидение, которое лжет им годами. Я видел, как российские граждане спрашивают, поддерживают ли они действия их президента. Они отвечают: "Да, конечно, мы на его стороне". И когда их спрашивают, как они будут преодолевать санкции, те отвечают, что претерпят.

Как таких людей можно убедить? И как такая страна может работать? Я видел цифры, которые более 70% россиян поддерживают эту катастрофу. Это невероятно. Я просто не понимаю", – сказал футболист.

В заключение игрок подчеркнул, что украинцы и россияне – не один народ. Мы отличаемся своей свободой, убежден Зинченко.

Но в этом разница между Украиной и Россией. Поскольку я играл за границей, то слышал, что многие думают, что мы по сути одинаковы с ними.Но это далеко не так, и теперь вы можете увидеть разницу между нами. В Украине мы можем свободно говорить, свободно думать, и так будет дальше, когда мы отстроим нашу страну,

– добавил хавбек.