Я проти агресії, – герой України на Євро розповів, чому ніколи не гратиме у Росії
Джерело:zbirna.com
Нападником Дніпра-1 Артемом Довбиком цікавляться багато європейських клубів. Однак є одна країна, куди він ніколи не поїде грати – це Росія.
Довбик: Я дуже люблю свою країну
Артем Довбик розповів, чому ніколи не одягне футболку російського клубу. 24-річний нападник розповів історію, як колись з'явились чутки про зацікавленість зі сторони країни-агресора.
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До нього відразу зателефонував батько зі словами: "Я щось не зрозумів?". Найкращий бомбардир першої частини сезону УПЛ ніколи не розглядав варіанти з Росії.
У сім'ї футболіста прийнято розмовляти українською мовою. Сам Довбик дуже любить Україну, у якій він виріс як професіонал та доріс від дитячого рівня до виклику у національну команду країни.
Я дуже люблю свою країну. Тут виріс, став тим, ким є. Та що там казати – це моя батьківщина. Гімн, звичайно, знаю, адже співаю його раз на тиждень перед кожною грою,
– зізнався нападник Дніпра-1.
"Я категорично проти агресії"
Прокоментував футболіст агресію зі сторони сусідньої країни.
Уся ця ситуація з Росією для мене очевидна. Я категорично проти агресії. Нехай дадуть нам спокій, не треба нам допомагати. Я люблю Україну і насамперед хочу, щоб у нашій країні настав мир,
– додав Артем.
Футбольна кар'єра Довбика
- Артем Довбик за свою вже чималу кар'єру має досвід виступів в Україні та за кордоном. Нападник пограв у Дніпрі, згодом поїхав оренду у Молдову, а ще через деякий час повернувся у рідну країну та перейшов у Данію.
- Після двох років у цій країні приїхав назад в Україну.
- З серпня 2020-го виступає у футболці Дніпра-1.
- У першій частині сезону-2021/2022 став найкращим бомбардиром. За 17 матчів нападник наколотив 14 голів, випередивши динамівця Віктора Циганкова.
- Сам футболіст хоче продовжити кар'єру лише у Європі, він не планує розглядати пропозиції українських грандів – Динамо чи Шахтаря.
- Нагадаємо, що Довбик став героєм Євро-2020 у складі збірної України. Гол футболіста вивів команду у чвертьфінал турніру.