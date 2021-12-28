Я програв два півфінали та чвертьфінал Ліги чемпіонів через судівські помилки, – Левандовські
Джерело:Bayern & Germany
Форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовські поскаржився, що свого часу він тричі програвав в Лізі чемпіонів через суддівські помилки, яких можна було б уникнути, якби була система VAR.
Таке зізнання Левандовського про VAR приводить твіттер Bayern & Germany.
Я програв два півфінали та чвертьфінал Ліги чемпіонів через суддівські помилки. Можливо, ми б вийшли у фінал і виграли б. Я думаю, що VAR – це добре, якщо його використовувати правильно,
– заявив Левандовські.
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Поразки Баварії в Лізі чемпіонів з Левандовські
Роберт Левандовські перейшов в Баварію влітку 2014 року, безкоштовно покинувши дортмундську Боруссію. За рік до цього саме з Боруссією він вперше дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де поступився Баварії.
- У 2015 році Баварія програла у півфіналі Барселоні, яка і стала переможцем турніру.
- У 2016 році Баварія знову зупинилася за крок від фіналу. Цього разу за сумою двох матчів поступившись Атлетіко (за правилом виїздного голу).
- У 2017 році мюнхенський клуб у чвертьфіналі зіграв проти Реала. Обмінявшись перемогами з рахунком 2:1 в обох матчах в основний час, в екстратаймі сильнішими виявилися "вершкові", які згодом і виграли турнір.
- У 2018 році Баварія знову вилетіла від Реала. Цього разу у півфіналі. А Реал у Києві у підсумку захистив свій чемпіонський титул.
- У 2019 році Баварія сенсаційно вилетіла ще на стадії 1/8 фіналу, коли вдома зазнала принизливої поразки від Ліверпуля. Англійський клуб став переможцем Ліги чемпіонів.
- У 2020 році Баварія виграла Лігу чемпіонів в карантинний сезон, коли задля закінчення турніру довелося змінити правила проведення матчів – по одній грі на стадії плей-офф на нейтральному полі (без домашніх та гостьових матчів).
- У 2021 році Баварія у чвертьфіналі вилетіла від ПСЖ.