Тренер Баварії проґавив, як Павар втік з поля

Інцидент з Паваром стався на 83-й хвилині поєдинку Баварія – Вольфсбург (4:0). Французький футболіст, мов куля, покинув поле та побіг у підтрибунне приміщення.

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Чекати в цей вечір відмовився не тільки Павар, але й тренер Баварії Юліан Нагельсманн. Він не дав Павару повернутися на поле й провів заміну.

Замість захисника на поле вийшов нападник Баварії Малік Тільман.

Ми хотіли зробити заміни, але в цей момент Бенжі сказав тренерам французькою, що має піти в туалет за будь-яку ціну. Потім він сказав, що може зачекати ще кілька секунд, протягом яких зробив кілька хороших передач. Щойно м'яч перейшов на другу половину поля, він скористався можливістю, щоб задовольнити свої потреби. За кілька хвилин я помітив, що Павара немає. Тому краще було його замінити, аніж Мусіалу,

– цитує Нагельсманна L'Equipe.

До уваги. У сезоні-2021/2022 Павар зіграв за Баварію 17 матчів. У його активі дві результативні передачі.