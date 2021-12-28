Таке зізнання Левандовського про VAR приводить твіттер Bayern & Germany.

Я програв два півфінали та чвертьфінал Ліги чемпіонів через суддівські помилки. Можливо, ми б вийшли у фінал і виграли б. Я думаю, що VAR – це добре, якщо його використовувати правильно,

– заявив Левандовські.

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Поразки Баварії в Лізі чемпіонів з Левандовські

Роберт Левандовські перейшов в Баварію влітку 2014 року, безкоштовно покинувши дортмундську Боруссію. За рік до цього саме з Боруссією він вперше дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де поступився Баварії.