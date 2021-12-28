Такое признание Левандовски о VAR приводит твиттер Bayern&Germany.

"Я проиграл два полуфинала и четвертьфинал Лиги чемпионов из-за судейских ошибок. Возможно, мы бы вышли в финал и выиграли бы. Я думаю, что VAR – это хорошо, если его использовать правильно", – заявил Левандовски.

Достойно внимания Футболист Баварии сбежал с поля в туалет и больше не вернулся: курьезное видео

Поражения Баварии в Лиге чемпионов с Левандовски

Роберт Левандовски перешел в Баварию летом 2014 года, бесплатно покинув дортмундскую Боруссию. Годом ранее именно с Боруссией он впервые дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил Баварии.