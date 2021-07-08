Я переїду та винесу суперника, – МакГрегор заговорив про нокаут у бою з Пор'є
Джерело:Rolling Stone
Конор МакГрегор та Дастін Пор'є 11 липня проведуть бій на турнірі UFC 264 у Лас-Вегасі (США). Епатажний ірландець пообіцяв перемогти суперника.
Конор у своєму стилі
Конор МакГрегор та Дастін Пор'є зійдуться у головному шоу вечора UFC 264. Для них цей бій стане вже третім. Напередодні поєдинку ірландський боєць зробив самовпевнену заяву про майбутню перемогу у протистоянні.
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За словами Конора, його суперник багато наговорив у його сторону. Тепер йому доведеться поплатитись за сказані слова.
Я переїду свого суперника, нокаутую його, без питань. Зараз я небезпечніший, ніж будь-коли, і зосереджений, як ніколи. Я винесу його. Він не зможе впоратися з тим, що я запропоную йому. Ось так все буде,
– сказав МакГрегор.
Боєць з Ірландії пообіцяв, що поб'є рекорд PPV. Усі чекають цього. Конор був учасником великих боїв, а поєдинок проти Пор'є буде одним із найграндіозніший. Фанати зможуть відвідати поєдинок, що додасть двобою ще більшою яскравості та зроблять ще кращу атмосферу. Конор вже з нетерпінням чекає на цей бій з Дастіном.
МакГрегор – Пор'є: перед боєм
- Бійці мають у своєму активі по одній перемозі. Вперше МакГрегор та Пор'є зустрілись в октагоні восени 2014 року на UFC 178. Тоді ірландець у першому раунді завершив сутичку.
- Другий їх бій між бійцями був у січні 2021 року. Цього разу Пор'є взяв реванш в епатажного суперника. У другому раунді Дастін відправив закривавленого МакГрегора в нокаут.
- Боєць з Ірландії покидав арену за допомогою милиць. Спортсмен отримав медичну заборону на проведення поєдинків у найближчі 180 днів.
- Раніше глава UFC Дейна Вайт наголошував, що протистояння на T-Mobile Arena відбудеться за 100-відсоткової присутності глядачів.
- Цікаво, що цього бою могло взагалі й не бути. Обидва спортсмени влаштували словесну перепалку у соцмережах. Пор'є звинуватив ірландця в обмані. Конор після поєдинку пообіцяв віддати солідні гроші у благодійний фонд, але не зробив цього та перестав виходити на зв'язок. МакГрегор відповів Дастіну та відмовився від поєдинку проти бійця з США.