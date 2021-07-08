Я переїду та винесу суперника, – МакГрегор заговорив про нокаут у бою з Пор'є

Конор МакГрегор та Дастін Пор'є 11 липня проведуть бій на турнірі UFC 264 у Лас-Вегасі (США). Епатажний ірландець пообіцяв перемогти суперника.

Конор у своєму стилі

Конор МакГрегор та Дастін Пор'є зійдуться у головному шоу вечора UFC 264. Для них цей бій стане вже третім. Напередодні поєдинку ірландський боєць зробив самовпевнену заяву про майбутню перемогу у протистоянні.

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За словами Конора, його суперник багато наговорив у його сторону. Тепер йому доведеться поплатитись за сказані слова.

Я переїду свого суперника, нокаутую його, без питань. Зараз я небезпечніший, ніж будь-коли, і зосереджений, як ніколи. Я винесу його. Він не зможе впоратися з тим, що я запропоную йому. Ось так все буде,

– сказав МакГрегор.

Боєць з Ірландії пообіцяв, що поб'є рекорд PPV. Усі чекають цього. Конор був учасником великих боїв, а поєдинок проти Пор'є буде одним із найграндіозніший. Фанати зможуть відвідати поєдинок, що додасть двобою ще більшою яскравості та зроблять ще кращу атмосферу. Конор вже з нетерпінням чекає на цей бій з Дастіном.

МакГрегор – Пор'є: перед боєм