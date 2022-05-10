Поворознюк: Не знаю, що можна придумати проти такого уй**ка

В ексклюзивній розмові для сайту 24 каналу Олександр Поворознюк розповів, яке покарання заслуговує президент Росії Володимир Путін. Фахівець не стримував слів.

Читайте також Вова, єб*ш їх, бл*ть, – президент Інгульця записав емоційне відеозвернення до Зеленського (+18)

Ну, напевно, розчленувати, бл*ть, на куски порубати,

– сказав Поворознюк про покарання для Путіна.

Проте він вважає, що навіть цього буде не достатньо для ненажерливого диктатора.

"Ну я думаю, що ні. Щось би таке… Ну я не знаю, що можна придумати проти такого уй**ка, який погубив людей. Для мене це боляче, важко, я дуже багато бачив, повірте. Я не знаю, як би я вчинив, не знаю... Ну точно нічого б хорошого він би не чекав від мене", – зазначив президент Інгульця.

У перші дні повномасштабного нападу Росії на територію України Поворознюк записав емоційне звернення на підтримку Володимира Зеленського. Ці слова лягли в основу музичного твору.

Команда МюсліUA випустила трек, який стрімко очолив музичні рейтинги країни.

До слова. Повну розмову з президентом Інгульця Олександром Поворознюком про вже відомий трек "Вова, їб*ш їх, бл*ть", війну та майбутнє українського футболу читайте 10 травня о 17:00.

Поворознюк допомагає армії

У період повномасштабної війни Олександр Поворознюк активно допомагає нашій армії, він робить все можливе для перемоги України.

Президент Інгульця очолив добровольчий батальйон "За Петрівщину". Проте, що саме входить в його обов'язки та як він допомагає ЗСУ, Олександр Григорович не хоче розголошувати.

Чемпіонат України достроково закінчили через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія. Турнірні таблиці у зазначених змаганнях зафіксовані станом на 24 лютого 2022 року. Визначати призерів не стали.

Футбольний клуб Інгулець з Кіровоградщини посідає 14 сходинку в турнірній таблиці УПЛ.