Я не могла так просто покинути свій дім, – борчиня Коляденко про евакуацію з Ірпеня

Українська борчиня Ірина Коляденко виїхала з Ірпеня. Спортсменка до останнього не хотіла залишати домівку.

"Я знаю що ми повернемось в наш рідний Ірпінь"

Борчиня запевняла, що до останнього не хотіла виїжджати з Ірпеня. Проте їй все ж таки довелося покинути дім.

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"Я була в Ірпені до останнього, я не могла так просто покинути свій дім. Але мене змусили. російські орки, ракети, танки. Але я вірю в наших хлопців, ЗСУ, територіальна оборона, лікарі, волонтери та всі люди які залишилися захищати наше місто та нашу Україну", – зазначила Коляденко.

Та призерка Ігор-2020 не сумнівається у нашій перемозі. Вона сподівається на швидке повернення додому.

Я знаю що ми повернемось в наш рідний Ірпінь, де буде тихо. А інфраструктуру відбудуємо. Слава Україні,

– додала борчиня.

Ірина Коляденко, здобула бронзову медаль у вільній боротьбі до 62 кг на Олімпійських іграх у Токіо. також вона запам'яталася одним вчинком після Ігор. Вона віддала подаровану їй квартиру в Ірпені своєму тренеру Володимиру Яременку.



Борчиня переконана, що скоро повернеться до Ірпеня / Фото з інстаграму спортсменки