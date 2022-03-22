Пак'яо записав відео разом із володарем поясу WBC у напівлегкому дивізіоні Марком Магсайо та промоутером Шоном Гіббонсом, у якому підтримав Україну у війні з Росією.

Дивіться також Ми захоплюємось його вчинком, – промоутер Камбососа підтримав Ломаченка

Вони висловили слова підтримки українського народу, взявши до рук український прапор. Менні також передав вітання першим українським чемпіонам світу в надважкій вазі – братам Кличкам.

Відео звернення Пак'яо

Хто такий Менні Пак'яо