Пак'яо записав відео разом із володарем поясу WBC у напівлегкому дивізіоні Марком Магсайо та промоутером Шоном Гіббонсом, у якому підтримав Україну у війні з Росією.

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Вони висловили слова підтримки українського народу, взявши до рук український прапор. Менні також передав вітання першим українським чемпіонам світу в надважкій вазі – братам Кличкам.

Відео звернення Пак'яо

Хто такий Менні Пак'яо

  • Пак'яо є єдиним боксером, якому вдалося здобути титули у восьми вагових категоріях. Ветеран вже давно займається політикою, а недавно стало відомо, що він висунув свою кандидатуру на посаду президента Філіппін.
  • Усього на рахунку філіппінця 62 перемоги (39 – нокаутом), 2 нічиї та 8 поразок.