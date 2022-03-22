"Я знаю що ми повернемось в наш рідний Ірпінь"

Борчиня запевняла, що до останнього не хотіла виїжджати з Ірпеня. Проте їй все ж таки довелося покинути дім.

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"Я была в Ирпене до последнего, я не могла так просто покинуть свой дом. Но меня заставили. российские орки, ракеты, танки. Но я верю в наших ребят, ВСУ, территориальная оборона, врачи, волонтеры и все оставшиеся люди защищать наше город и нашу Украину", – отметила Коляденко.

Но призер Игр-2020 не сомневается в нашей победе. Она надеется на скорейшее возвращение домой.

Я знаю, что мы вернемся в наш родной Ирпень, где будет тихо. А инфраструктуру отстроим. Слава Украине,

– добавила борчиня.

Ирина Коляденко получила бронзовую медаль в свободной борьбе до 62 кг на Олимпийских играх в Токио. также она запомнилась одним поступком после Игр. Она отдала подаренную ей квартиру в Ирпене своему тренеру Владимиру Яременко.



Борчиня убеждена, что скоро вернется в Ирпень / Фото с инстаграма спортсменки