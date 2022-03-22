Я не хочу називати ім’я цієї істоти, – Шевченко про Путіна

Екснаставник збірної України Андрій Шевченко бореться з війною на інформаційному фронті. Він звернувся до росіян.

"Я працюю – щоб зупинити цю війну"

Шевченко переконаний, що більшість росіян не знають правди. Він просить, аби вони виходили на вулиці та вимагали зупинити війну в Україні.

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"У нас з Росією були довгі стосунки. Не думаю, що вони коли-небудь будуть такими ж. Але також знаю, що є багато росіян, які хочуть зупинити війну. Я отримував повідомлення від друзів з Росії. Моє послання до них завжди одне – виходьте на вулиці. Знаю, що це нелегко. У Росії це небезпечно. Але єдиний спосіб зупинити війну – сказати правду. Більшість людей в Росії не знають правди", – сказав Шевченко.

Колишній гравець збірної України прокоментував відсторонення російських спортсменів від міжнародних стартів. Він підтримує це рішення.

Абсолютно згоден з відстороненням російських спортсменів від змагань, поки війна не припиниться. Ми повинні чинити тиск. Президент Росії – я не хочу називати ім’я цієї істоти – сказав, що це "спецоперація". Це не спецоперація. Це вбивство невинних. Це люди в оточенні. Це бомбардовані міста,

– наголосив тренер.

"Ми всі знаємо, що війна – це жорстоко. Не можемо стояти осторонь. Я батько чотирьох дітей. Ми не можемо цього терпіти. Гинуть невинні діти. Без причини. Ось для чого я працюю – щоб зупинити цю війну. Ця війна не має сенсу", – додав колишній лідер національної команди.