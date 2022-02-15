Я готовий пожертвувати трофеями заради своїх принципів, – Джокович відповів про вакцинацію

Сербський тенісист Новак Джокович дав перше інтерв'ю після саги, пов'язаної з його депортацією з Австралії. Серб продовжив відстоювати свою позицію.

В ексклюзивному інтерв'ю ВВС Джокович заявив, що його не потрібно асоціювати з рухом антиваксерів, що він підтримує право кожного на вибір.

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Джоковича запитали, чи пожертвує він участю у таких змаганнях як Вімблдон та Ролан Гаррос через свою позицію щодо вакцини.

"Так, це ціна, яку я готовий заплатити. Я ніколи не був проти вакцинації. Але я завжди підтримував свободу вибору того, що ви вводите у своє тіло", – заявив серб.

Джокович сказав, що сподівається, що вимоги до вакцинації на деяких турнірах зміняться, додавши, що він сподівається, що "може грати ще багато років". Тенісист ствердно відповів на запитання, чи готовий він відмовитися від шансу поборотися за найбільшу кількість титулів на "мейджорах":

Тому що принципи у питанні прийняття рішень щодо мого організму важливіші за будь-який титул чи щось інше. Я намагаюся бути в гармонії зі своїм тілом, наскільки це можливо.

Коротко про скандал з Джоковичем в Австралії

5 січня Джокович прилетів до Мельбурна для участі в турнірі Великого шолома Australian Open, проте в аеропорту не зміг пройти паспортний контроль. Причиною стала плутанина з оформленням візи Джоковича.

Прикордонники анулювали візу та затримали Новака. Повідомлялося, що вони визнали підстави для медвідведення неналежними. Серб подав апеляцію та виграв її, після чого ануляцію візи було скасовано.

При цьому стало відомо, що міністр імміграції особисто розгляне цю справу і, користуючись своїми повноваженнями, може повторно скасувати візу тенісиста, що він і зробив.

У цій ситуації Джоковичу також можуть заборонити в'їзд до Австралії на строк до трьох років.

Журналісти поки що не опублікували повне відео цього інтерв'ю, воно вийде в ефір 15 лютого о 20:30 за місцевим часом.