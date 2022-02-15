Я готов пожертвовать трофеями ради своих принципов, – Джокович ответил о вакцинации

Сербский теннисист Новак Джокович дал первое интервью после саги, связанной с его депортацией из Австралии. Серб продолжил отстаивать свою позицию.

В эксклюзивном интервью ВВС Джокович заявил, что его не нужно ассоциировать с движением антиваксеров, что он поддерживает право каждого на выбор.

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Джоковича спросили, пожертвует ли он участием в таких соревнованиях как Уимблдон и Ролан Гаррос из-за своей позиции по вакцине.

"Да, это цена, которую я готов заплатить. Я никогда не был против вакцинации. Но я всегда поддерживал свободу выбора того, что вы вводите в свое тело", – заявил серб.

Джокович сказал, что надеется, что требования к вакцинации на некоторых турнирах изменятся, добавив, что он надеется, что "может играть еще много лет". Теннисист утвердительно ответил на вопрос, готов ли он отказаться от шанса побороться за наибольшее количество титулов на "мейджорах":

Потому что принципы в вопросе принятия решений относительно моего организма важнее любого титула или чего-то другого. Я стараюсь быть в гармонии со своим телом, насколько это возможно.

Коротко о скандале с Джоковичем в Австралии

5 января Джокович прилетел в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open, однако в аэропорту не смог пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича.

Пограничники аннулировали визу и задержали Новака. Сообщалось, что они признали основания для медотвода ненадлежащими. Серб подал апелляцию и выиграл ее, после чего аннуляция визы была отменена.

При этом стало известно, что министр иммиграции лично рассмотрит это дело и, пользуясь своими полномочиями, может повторно отменить визу теннисиста, что он и сделал.

В этой ситуации Джоковичу также могут запретить въезд в Австралию на срок до трех лет.

Журналисты пока не опубликовали полное видео этого интервью, оно выйдет в эфир 15 февраля в 20:30 по местному времени.