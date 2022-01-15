Олімпійська чемпіонка 2008 року та багаторазова чемпіонка світу показала себе в ефектній вечірній сукні, а образ Харлан доповнила, повісивши на шию свої найзначніші медалі у кар'єрі.

До слова Мій психолог працює з Ломаченком та Усиком, – Харлан розповіла про роботу зі спеціалістом

"Не соромтеся, хлопці. Я була спітніла і потворна, коли одягала цих "малюків" на шию. Сумую по цьому", – написала Харлан.

Що відомо про Харлан

У ефектній синій сукні Ольга красувалася з такими медалями:

золото Пекіна-2008;

бронза Лондона-2012;

срібло Ріо-де-Жанейро-2016;

бронза Ріо-де-Жанейро-2016.

Українська шаблістка Ольга Харлан програла свій перший поєдинок на Олімпіаді в Токіо, припинивши боротьбу за медалі. Спортсменка поступилася китаянці Ян Хен Ю з рахунком 12:15.

Спортсменка назвала Олімпійські ігри-2020 "екзаменом, який вона провалила". Також вона оголосила, що бере паузу, аби трохи пожити без фехтування.