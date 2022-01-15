Олимпийская чемпионка 2008 года и многократная чемпионка мира показала себя в эффектном вечернем платье, а образ Харлан дополнила, повесив на шею свои самые значительные медали в карьере.
К слову Мой психолог работает с Ломаченко и Усиком, – Харлан рассказала о работе со специалистом
"Не стесняйтесь, ребята. Я была вспотевшая и безобразная, когда одевала этих "малышей" на шею. Скучаю по этому", – написала Харлан.
Что известно о Харлан
В эффектном синем платье Ольга красовалась со следующими медалями:
- золото Пекина-2008;
- бронза Лондона-2012;
- серебро Рио-де-Жанейро-2016;
- бронза Рио-де-Жанейро-2016.
Украинская саблистка Ольга Харлан проиграла свой первый поединок на Олимпиаде в Токио, прекратив борьбу за медали. Спортсменка уступила китаянке Ян Хен Ю со счетом 12:15.
Спортсменка назвала Олимпийские игры-2020 "экзаменом, который она провалила". Также она объявила, что берет паузу, чтобы немного пожить без фехтования.