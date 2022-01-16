Я б ніколи так не зробив, – Вернидуб про переїзд українського футболіста в Росію
Джерело:ютуб-канал "ОТДУШИВДУШУ"
Головний тренер молдовського Шерифа Юрій Вернидуб розповів, кого з українських футболістів хотів бачити у своєму клубі.
Хотів запросити до команди Іванісеню
Вернидуб зазначив, що хотів бачити у своїй команді Пилипа Будківського. Проте з ним не вдалося домовитися.
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Хотів Тотовицького. Знаю його по роботі у Зорі. На мій погляд, це один із найкращих на позиції "десятки". У нього немає проблем із м'ячем, техніка на високому рівні, швидкість є,
– сказав наставник Шерифа.
Також Вернидуб зазначив, що хотів запросити до молдовського клубу Дмитра Іванисеню, який зараз грає в Росії.
"Ще дуже хотів Дмитра Іванісеню. Я йому сам набрав, сказав: "Діма, знаю, що ти зараз без клубу". Він сказав, що чекає, надійшла пропозиція, ось-ось повинен поїхати, але мені цей вибір не сподобається. Чому? Тому що до Росії. Кажу: "Діма, це твій вибір, що я тобі можу сказати? Ти вибрав. Це я сказав, що ніколи, значить, ніколи, а це твоє право", – заявив Вернидуб.
Дмитро Іванісеня: що відомо
- Іванісеня є вихованцем донецького Шахтаря, але закріпитися у складі він "гірників" не зміг. Дмитро неодноразово був в оренді в Маріуполі.
- У сезоні 2018/19 Іванісеня вирішив поїхати за кордон і підписав контракт з тбіліським Динамо.
- Два сезони Іванісеня грав у луганській "Зорі".
- Іванісеня у своєму активі має одну гру за національну збірну України. Восени 2019 року він дебютував за "жовто-синіх" у матчі проти Естонії.
- У липні 2021-го Дмитро Іванісеня став гравцем російського Крилья Совєтов.