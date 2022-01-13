Лише 13 січня 2022 року було офіційно повідомлено, що Іван Пономаренко став гравцем Львова. Хоча ще 22 грудня 2021 року було відомо, що голкіпер приєднався до Львова після того, як покинув чернівецьку Буковину.

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Контракт Пономаренка з Львовом розрахований на 2,5 роки. В команді він буде виступати під номером "55".

Пономаренко є вихованцем Дніпра. Сам голкіпер народився в Оріховому, що в Криму.

Після того, як Дніпро у 2018 році втратив статус професійного клубу, Пономаренко відправився до Криму, який на той час вже був окупований Росією. Там він підтримував форму, граючи за команди Кримтеплиця-2 та Уютне в чемпіонаті, який організувала російська окупаційна адміністрація.

Після цього в березні 2020 року він став гравцем ЦСКА Душанбе з Таджикистану.. А вже через рік підписав контракт з Буковиною.