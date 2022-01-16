Хотел пригласить в команду Іванісеню

Вернидуб отметил, что хотел видеть в своей команде Филиппа Будковского. Однако с ним не удалось договориться.

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Хотел Тотовицкого. Знаю его по работе в Заре. На мой взгляд, это один из лучших на позиции "десятки". У него нет проблем с мячом, техника на высоком уровне, скорость есть,

– сказал наставник Шерифа.

Также Вернидуб отметил, что хотел пригласить в молдавский клуб Дмитрия Иванисеню, который сейчас играет в России.

"Еще очень хотел Дмитрия Иванисеню. Я его сам набрал, сказал: "Дима, знаю, что ты сейчас без клуба". Он сказал, что ждет, поступило предложение, вот-вот должен уехать, но мне этот выбор не понравится. Почему? Потому что в Россию. Говорю: "Дима, это твой выбор, что я тебе могу сказать? Ты выбрал. Это я сказал, что никогда, значит, никогда, а это твое право", – заявил Вернидуб.

Дмитрий Иванисеня: что известно