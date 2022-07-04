WTA оштрафувала організаторів британських турнірів через усунення росіян та білорусів

Тоді, коли більшість спортивних організацій впроваджує санкції проти тенісистів з Росії та Білорусі, тенісні структури стоять осторонь. Ба більше, через дискваліфікацію представників країн-агресора постраждали організатори британських турнірів.

Штраф за дискваліфікацію росіян та білорусів

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оштрафувала організаторів британських турнірів за усунення російських та білоруських тенісисток від змагань.

До речі Поступки у дрескоді: Вімблдон дозволив тенісистам виходити на корт з синьо-жовтими стрічками

Асоціація лаун-тенісу Великобританії (LTA) має сплатити 750 тисяч доларів у якості штрафу, а Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету (AELTC) – 250 тисяч.

За інформацією джерела, LTA отримала більший штраф, оскільки проводить турніри в Ноттінгемі та Істбурні, а AELTC – лише у Бірмінгемі.

Організації вже повідомили британський уряд про штрафи та мають намір подати апеляцію.

LTA і Всеанглійський клуб відмовилися коментувати ситуацію, що склалася.

Яскрава позиція Вімблдону

Російські та білоруські тенісисти з перших днів повномасштабної російсько-української війни продовжували змагатися на турнірах. Про відсторонення їх від виступів навіть не йшлося. Проте деякі санкції на них все ж таки наклали, вони виступають у якості нейтрального атлета.

Зазначимо, що російські та білоруські тенісисти продовжують мовчати про дії своєї країни на території України.

Вімблдон перший великий турнір, який не допустив росіян та білорусів до змагань. Відповідне рішення ухвалили ще у квітні.

ATP та WTA обурило відповідне рішення, то ж вони остаточно вирішили не нараховувати очок за виступ на Вімблдоні-2022.

Лондонський турнір також допомагає Україні фінансово. Всеанглійський клуб лаун-тенісу та Асоціація лаун-тенісу виділили пожертву в розмірі 250 000 фунтів стерлінгів (близько 10 мільйонів гривень) від імені Вімблдону для допомоги біженцям з України через ініціативу Tennis Plays for Peace і звернення Британського Червоного Хреста.

Також організатори турніру дозволили тенісистам виходити на корт з синьо-жовтими стрічками.