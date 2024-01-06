Я грала так, ніби завтра не настане, – Світоліна прокоментувала вихід у фінал в Окленді
Еліна Світоліна пробилась до першого для себе фіналу у новому 2024-му році. Перша ракетка України обіграла у півфіналі турніру в Окленді китаянку Сію Ван.
Тенісистки видали 2-годинний 3-сетовий півфінал у Новій Зеландії. Перший сет був за киянкою, а далі Світоліна зробила новий камбек в Окленді, попри медичний тайм-брейк після другої партії, яка була за українкою. У підсумку – 1:2 (6:2, 4:6, 3:6) за першою ракеткою України, пише 24 Канал.
Детальніше про матч Неймовірний камбек: Світоліна пробилась до фіналу турніру в Окленді, попри медичний тайм-брейк
Що сказала Світоліна після перемоги
Еліну Світоліна пробилась до фіналу в Окленді, де зустрінеться з третьою ракеткою світу із США Коко Гофф. Американка в 1/2 фіналу здобула перемогу над землячкою Еммою Наварро. Вирішальна зустріч за трофей в Окленді відбудеться 8 січня.
Українка лаконічно прокоментувала свою перемогу над Сію Ван.
Українська тенісистка зізналась, що довго не могла заснути після попередньої звитяги, а матч проти китаянки був дуже складним.
Мені сьогодні було дуже важко. У мене були дуже важкі матчі у перших трьох раундах. Вчора закінчую... Лягаю спати о 2 годині ночі. Це було непросто. Я намагалася змусити себе. Я грала так, ніби завтра не настане. Я просто намагалася боротися та віддати всі сили заради цієї перемоги сьогодні,
– розповіла Еліна у флеш-коментарі.
Шлях Світоліної до фіналу в Окленді
- Переможна хода Світоліної розпочалась з матчу проти данської суперниці Каролін Возняцкі – 0:2 (4:6, 3:6).
- Вже у 1/8 фіналу Еліна була сильнішою за британку Емму Радукану – 7:6, 6:7, 1:6.
- У чвертьфіналі перша ракетка України зустрічалась із чешкою Маріє Боузковою. Українка у двох сетах впоралась із суперницею – 0:6, 3:6.
- Далі вже була зустріч із китаянкою Сію Ван у боротьбі за вихід у фінал. І знову Еліна була сильнішою за опонентку – 6:2, 4:6, 3:6.