Маріє Боузкова – Еліна Світоліна 0:2 (0:6, 3:6)

Суперниці вчетверте зустрічалися між собою. Після матчу в Новій Зеландії рахунок став 3:1 на користь українки, пише 24 Канал.

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Еліна Світоліна дуже потужно розпочала поєдинок та не залишала жодних шансів 36-й ракетці світу. Чеська тенісистка лише одного разу змогла дійти до рахунку 40:40 у першому сеті, проте й той гейм залишився за українкою – 0:6.

У другій партій глядачі стали свідками боротьби та повернення Маріє у гру. Вона повела в сеті з рахунком 3:1 та мала 2 брейк-поінти на подачі Еліни. Проте українка, як і в 1/8 фіналу, продемонструвала характер та здійснила крутий камбек, взявши 5 геймів поспіль. У підсумку, 3:6 й Еліна Світоліна крокує у півфінал турніру.

Усього поєдинок тривав трішки більше однієї години. Протягом матчу Світоліна зробила 3 ейса при одній подвійній помилці, реалізувала 5 із 9 брейк-поінтів та виграла 7 із 8 геймів на своїй подачі.

Важливо. У наступній стадії турніру Еліна Світоліна зіграє з китайською тенісисткою Сію Ван, яка наразі є 71-ю ракеткою світу. До цього майбутні суперниці не зустрічалися на корті.