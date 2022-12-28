Вшосте об’єднання визначає найкращого тренера УПЛ. Рейтинг за п’ятьма критеріями ведеться за середніми оцінками, а також об’єднання спільно з Українською Прем’єр-Лігою називає найкращих тренерів у кожному окремо взятому турі. За підсумками 2022 року найкращим із середнім показником 4,52 виявився Олександр Кучер, який ще тричі ставав найкращим тренером туру.

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Критерії оцінювання

Номінальний результат команди (важливість, несподівваність, сила суперника, історична та турнірна складова), труднощі в керуванні підопічними (травмовані/дискваліфіковані, особливі обставини), майстерність в роботі з кадрами (несподівані, але успішні нові обличчя у складі, гравці використані не на своїх позиціях), тренерська майстерність (різноманіття тактик, зміни по ходу матчу, використання людського фактору), накопичувальний критерій (якщо команда під керівництвом тренера декілька турів поспіль демонструє чіткий прогрес, постійне поліпшення результатів, тренерські новинки). Середній бал виводиться із усіх оцінок, які щотуру виставляються тренерам.

Топ-тренери року

Олександр Кучер (Дніпро-1, середній бал 4,52)

Ігор Йовічевич (Шахтар, середній бал 4,40)

Патрік ван Лаувен (Зоря, середній бал 4,34)

Юрій Гура (Олександрія, середній бал 4,22)

Володимир Шаран (Минай, середній бал 4,20)

Інші тренери, які вигравали номінацію

У 2017 році переміг Роман Санжар (Олімпік)

У 2018 році переміг Володимир Шаран (Олександрія)

У 2019 переміг Олександр Рябоконь (Десна)

У 2020 переміг Віктор Скрипник (Зоря)

У 2021 переміг Мірча Луческу (Динамо)

Церемонія нагородження найкращих тренерів УПЛ, Першої ліги, Другої ліги, Аматорської ліги, Студентського футболу та Жіночого футболу знову не відбудеться. Все через війну Росії проти України. Церемонії також раніше були скасовані через пандемію коронавірусу.