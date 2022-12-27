CIES оцінював гравців, які народились після 1 січня 2002 року. До списку майбутніх світових зірок потрапили двоє захисників Динамо. А саме Ілля Забарний та Костянтин Вівчаренко.
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CIES – міжнародний центр спортивних досліджень, який є незалежною науково-освітньою організацією. Центр розташований у Невшателі, Швейцарія.
Ілля Забарний зайняв п'яту позицію у списку найперспективніших центральних захисників, Трансфермакрт оцінює українця в 15 мільйонів євро. Найкращим серед кращих юнаків організація вважає Йошко Гвардіола, за якого Манчестер Сіті уже пропонував 110 мільйонів євро. Цікаво, що до списку потрапив і представник Росії.
Рейтинг майбутніх світових зірок серед центральних захисників:
- Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг, Хорватія)
- П'ро Інкапіє (Баєр, Еквадор)
- Тейлор Харвуд-Белліс (Бернлі, Англія)
- Валентін Гомес ( Велес, Аргентина)
- Ілля Забарний (Динамо, Україна)
- Зено Дебаст (Андерлехт, Бельгія)
- Мартін Вітік (Спарта, Чехія)
- Джорджо Скальвіні (Аталанта, Італія)
- Віктор Мелехін (Ростов, Росія)
- Маттія Віті (Ніцца, Італія)
Щодо Костянтина Вівчаренка, то він буквально увійшов у десятку найперспективніших лівих захисників світу. Динамівець зайняв дев'яту сходинку списку. Трансфермаркт оцінює українця в 1 мільйон євро. Найбільше надій покладають на захисника РБ, але тепер з Нью Йорку, Джона Толкіна.
Рейтинг майбутніх зірок серед лівих захисників:
- Джон Толкін (РБ Нью Йорк, США)
- Алехандро Бальде (Барселона, Іспанія)
- Мартін Лусіано (Олд Бойз, Аргентина)
- Джон Веласко (Гуабіра, Болівія)
- Лука Нец (Борусія М., Німеччина)
- Денніс Циркін (Сандерленд, Англія)
- Сінья Накано (Тосу, Японія)
- Новатус Дісмас (Зюлте-Варегем, Танзанія)
- Констянтин Вівчаренко (Динамо, Україна)
- Гастон Бетінез (Насьйональ, Уругвай)