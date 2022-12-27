CIES оцінював гравців, які народились після 1 січня 2002 року. До списку майбутніх світових зірок потрапили двоє захисників Динамо. А саме Ілля Забарний та Костянтин Вівчаренко.

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CIES – міжнародний центр спортивних досліджень, який є незалежною науково-освітньою організацією. Центр розташований у Невшателі, Швейцарія.

Ілля Забарний зайняв п'яту позицію у списку найперспективніших центральних захисників, Трансфермакрт оцінює українця в 15 мільйонів євро. Найкращим серед кращих юнаків організація вважає Йошко Гвардіола, за якого Манчестер Сіті уже пропонував 110 мільйонів євро. Цікаво, що до списку потрапив і представник Росії.

Рейтинг майбутніх світових зірок серед центральних захисників:

Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг, Хорватія) П'ро Інкапіє (Баєр, Еквадор) Тейлор Харвуд-Белліс (Бернлі, Англія) Валентін Гомес ( Велес, Аргентина) Ілля Забарний (Динамо, Україна) Зено Дебаст (Андерлехт, Бельгія) Мартін Вітік (Спарта, Чехія) Джорджо Скальвіні (Аталанта, Італія) Віктор Мелехін (Ростов, Росія) Маттія Віті (Ніцца, Італія)

Щодо Костянтина Вівчаренка, то він буквально увійшов у десятку найперспективніших лівих захисників світу. Динамівець зайняв дев'яту сходинку списку. Трансфермаркт оцінює українця в 1 мільйон євро. Найбільше надій покладають на захисника РБ, але тепер з Нью Йорку, Джона Толкіна.

Рейтинг майбутніх зірок серед лівих захисників: