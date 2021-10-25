WBO оновила рейтинги: Усик – чемпіон, а Джошуа вилетів з топ-3

Всесвітня боксерська організація (WBО) опублікувала оновлені рейтинги. 26 вересня Олександр Усик (19-0, 13 KO) став володарем титулів WBO/WBA/IBF в суперважкій вазі.

У поєдинку за чемпіонські пояси "королівського дивізіону" українець виглядав в рази впевненіше Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).

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WBO, яка останньою оновлює свої рейтинги, зазначила невиразний виступ Джошуа, якого незабаром чекає реванш з Олександром. Британець зайняв четверте місце в рейтингу.

Олександр Усик, який займав першу позицію в суперважкій вазі, став чемпіоном світу. Тепер номером 1 в рейтингу став британець Джо Джойс.

Оновлений рейтинг WBO в супертяжах

Результати інших українців: