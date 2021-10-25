В поединке за чемпионские пояса "королевского дивизиона" украинец выглядел в разы увереннее Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
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WBO, которая последней обновляет свои рейтинги, отметила невнятное выступление Джошуа, которого вскоре ждет реванш с Александром. Британец занял четвертое место в рейтинге.
Александр Усик, который занимал первую позицию в супертяжелом весе, стал чемпионом мира. Теперь номером 1 в рейтинге стал британец Джо Джойс.
Обновленный рейтинг WBO в супертяжах
Результаты других украинцев:
- В первом среднем весе Дмитрий Митрофанов поднялся с 15 позиции на 14-ю.
- В полулегком весе Олег Малиновский поднялся на 2 место, раньше он был 3-м.
- Остальные украинцы – без изменений.