В поединке за чемпионские пояса "королевского дивизиона" украинец выглядел в разы увереннее Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

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WBO, которая последней обновляет свои рейтинги, отметила невнятное выступление Джошуа, которого вскоре ждет реванш с Александром. Британец занял четвертое место в рейтинге.

Александр Усик, который занимал первую позицию в супертяжелом весе, стал чемпионом мира. Теперь номером 1 в рейтинге стал британец Джо Джойс.

Обновленный рейтинг WBO в супертяжах

Результаты других украинцев: