У поєдинку за чемпіонські пояси "королівського дивізіону" українець виглядав в рази впевненіше Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).
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WBO, яка останньою оновлює свої рейтинги, зазначила невиразний виступ Джошуа, якого незабаром чекає реванш з Олександром. Британець зайняв четверте місце в рейтингу.
Олександр Усик, який займав першу позицію в суперважкій вазі, став чемпіоном світу. Тепер номером 1 в рейтингу став британець Джо Джойс.
Оновлений рейтинг WBO в супертяжах
Результати інших українців:
- У першій середній вазі Дмитро Митрофанов піднявся з 15 позиції на 14-ту.
- У напівлегкій вазі Олег Малиновський піднявся на 2 місце, раніше він був 3-м.
- Решта українців – без змін.