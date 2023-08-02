Все в руках українця: Ломаченко близький до титульного бою зі Стівенсоном

Василь Ломаченко отримає дозвіл на поєдинок за титул. Та от усе обійдеться без примусовості.

WBC санкціонує бій Василь Ломаченко – Шакур Стівенсон. Все через те, що пояс у легкій вазі став вакантним.

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Шанс реабілітуватись

WBC дозволить вібдутися поєдинку за чемпіонський пояс у легкій вазі між колишнім чемпіоном у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком та ексчемпіоном світу в напівлегкій та другій напівлегкій вазі Шакуром Стівенсоном. Діло в тому, що трофей став вакантним після того, як Девін Хейні отримав статус "чемпіона у відпустці" для поєдинку в першій напівсередній вазі. Ствіенсон – обов'язковий претендет на данний поєдинок, а його суперником може стати саме Василь Ломаченко, який має перший номер рейтингу.

Та от варто відзначити, що український боксер має право відмовити у поєдинку Шакуру. В такому випадку опонентом американця за титул стане мексиканський боксер Ісаак Круз. Також варто відзначити, що Стівенсон неодноразово гучно заявляв про бажання довести усьому світу свою спроможність через бій саме проти Ломаченка. Шакур навіть викликав українця на поєдинко на початку липня, та от Василь відмовив американцю. Ломаченко пояснив свою відповідь тим, що він має "незакінчені справи з Хейні".

Останній бій українця

Нагадаємо, Девін Хейні взяв гору над Ломаченком поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі за рішенням суддів, що обурило багатьох відомих пошановувачів боксу.

Василь ж у свою чергу заявив, що має намір добиватися реваншу. Така ініціатива зі сторони українця не сподобалась Хейні, через що той назвав Ломаченка "довбаним невдахою".

Шакур Стівенсон у квітні переміг японця Шуїчіро Йошино, через що і став офіційним претендентом на титул WBC.